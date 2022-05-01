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Yolcu treni traktörü biçti: 1 ölü

Yolcu treni traktörü biçti: 1 ölü

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kontrolsüz hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı traktördeki Hasan Hüseyin A. (67), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Üçeylül Mahallesi'ndeki kontrolsüz hemzemin geçitte meydana geldi. Ödemiş-İzmir seferini yapan yolcu treni, kontrolsüz hemzemin geçitte traktöre çarptı. Çarpmanın şiddetiyle traktör sürücüsü Hasan Hüseyin A., yola savruldu. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği A., kurtarılamadı. Olay yerine gelen A.'nın yakınları sinir krizi geçirirken, cenaze Ödemiş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Trendeki yolcular da tahliye edilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

DHA

Etiketler yolcu treni hemzemit geçit
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