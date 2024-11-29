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Yolcu uçağında ''Allah-u Ekber'' diyerek kapıyı kırmaya çalıştı

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Tahran-İstanbul seferini yapan Pegasus'a ait yolcu uçağında bir yolcu uçuş sırasında acil çıkış kapısını tekmeleyip, kabin ekibine saldırdı. Diğer yolcular tarafından koltuğa bağlanan yolcu, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Olay, Perşembe günü Pegasus Havayolları’nın Tahran-İstanbul seferini yapan uçakta meydana geldi. Olayda uçağın Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş için alçaldığı sırada uçakta bulunan bir yolcu agresif tavırlar sergileyemeye başladı. Yolcu ardından 'Allah-u Ekber' diye bağırarak acil çıkış kapısını açmak istedi. Kendisine müdahalede bulunan kabin görevlilerine saldıran kişi, diğer yolcular tarafından etkisiz hale getirildi. Olay üzerine uçağın kaptan pilotu Sabiha Gökçen Havalimanı Hava Trafik Kontrolörü ile irtibata geçerek uçağa polis ekibi istedi. Yolcular tarafından koltuğa bağlanan yolcu, uçağın inişinin ardından polis ekiplerine teslim edildi.

SALDIRGAN YOLCU SÜRESİZ KARA LİSTEYE ALINDI

Olayla ilgili olarak Pegasus Havayolları tarafından yapılan açıklamada, "28 Kasım 2024 tarihinde Pegasus Hava Yolları'nın PC517 sefer sayılı Tahran-İstanbul Sabiha Gökçen (IKA-SAW) uçuşunda bir yolcu kural dışı davranışlar sergilemiş ve kabin ekibine fiziksel saldırıda bulunmuştur. Uçak içerisinde kontrol altına alınan yolcu, İstanbul Sabiha Gökçen'e inişin ardından güvenlik kuvvetlerine teslim edilmiş ve Pegasus Hava Yolları ile uçması süresiz olarak yasaklanmıştır" denildi.

PİLOT: KOLTUĞA BAĞLI BİR ŞEKİLDE GELİYOR

Yolcunun uçakta çıkardığı olayın ardından pilotun hava trafik kontrolörüyle yaptığı konuşmalar kayıtlara yansıdı. Ses kayıtlarında, pilotun, "Bir polis ihtiyacımız olmuştu illetiler mi?" sözlerine hava trafik kontrolörünün ise "Mutabık efendim talepleriniz iletildi" cevabını veriyor. Pilot bunun üzerine yolcunun kural dışı olduğunu ve koltuğa bağlı bir şekilde geleceğini de iletiyor.

DHA

Etiketler tahran istanbul yolcu uçağı acil çıkış kapısı
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