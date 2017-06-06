Yolda bulduğu telefonu kullanan adama şok ceza!

Suç, uzlaştırma kapsamında kaldığı için dosya Uzlaştırma Bürosu'na gönderildi. Halis K., müşteki Ahmet A.'nın önerisi ile akşam teravih namazı öncesi şehitler adına lokma dağıtmayı kabul ederek onunla uzlaştı.

Pendik'te Ahmet A.'nın kaybettiği telefonu bularak SİM kartını takıp 6 ay boyunca kullandığı tespit edilen Halis K. hakkında, "Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf" suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle soruşturma başlatıldı.

Şehitler adına lokma dağıtmayı kabul etti

Şüpheli Halis K. hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma, uzlaşma kapsamında kalması nedeniyle Uzlaştırma Bürosu Savcısı Hüseyin Muşul'a tevzi edildi. Savcı Muşul, Murat Özgür Ercan'ı uzlaştırmacı olarak görevlendirdi. 22 Mayıs'ta dosyayı teslim alan uzlaştırmacı Murat Özgür Ercan, müşteki ile şüpheliyi bir araya getirdi. Müşteki Ahmet A., şüpheli Halis K.'ya, Pendik Bahçelievler camisinde teravih namazı öncesi şehitler adına lokma dağıtması teklifinde bulundu. Halis K.'nın teklifi kabul etmesi ile taraflar uzlaştı.

8 Haziran'da lokma dağıtacak

1 Haziran 2017 tarihinde imza altına alınan Uzlaştırma Raporu ile, şüpheli Halis K.'nın 8 Haziran 2017 tarihinde Bahçelievler camisinde teravih namazı öncesi lokma dağıtması kararlaştırıldı.Halis K.'nın 8 Haziran tarihinde edimini yerine getirmesi durumunda, hakkındaki soruşturmanın uzlaşma nedeniyle takipsizlik kararı ile sonuçlanacağı öğrenildi.