Yolda elektrikli valiz üstündeki seyahat kamerada
Ankara'nın Altındağ ilçesinde, bir kişi elektrikli valizle yolculuk yaptı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, Altındağ ilçesi Samsun Yolu üzerinde meydana geldi.
Bir vatandaş elektrikli valize binerek trafikte yolculuk yaptı.
Trafiği tehlikeye atan o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
İHA
