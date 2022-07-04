Yolda yakıt ikmali yapan uzman çavuşlara kamyon çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa’da, yol kenarında otomobile yakıt koyan uzman çavuşlara arkadan gelen kamyon çarptı.

Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa-Gaziantep karayolunda 35’inci kilometresinde meydana geldi. Siirt İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli uzman çavuşlar Samet K. ile Mehmet Akif C., 63 ACA 112 plakalı otomobille bayram tatili için memleketleri Sakarya'ya giderken, yolda yakıtları bitti. K. ve C., emniyet şeridinde otomobillerine yakıt koyarken Evren Kaya yönetimindeki 26 PR 982 plakalı kamyon arkadan çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye gelen ekipler, ağır yaralanan Samet K. ile Mehmet Akif C.'yı, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Samet K., doktorların müdahalesine rağmen kurtulamadı. Kazada ağır yaralanan Mehmet Akif C.'nın ise durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Kaza sonrası kamyon sürücüsü Evren Kaya gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. (DHA)