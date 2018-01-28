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  4. 28 Ocak 2018 17:22

Yolda yürüyen kıza yumruk atan saldırgan için karar verildi

Kadıköy'de 17 yaşındaki liseli kız kaldırımda yürürken bir anda yumruk atan saldırgan tutuklandı.

Yolda yürüyen kıza yumruk atan saldırgan için karar verildi
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Yolda yürüyen genç kızı yumruklayan saldrıgan gözaltına alındı Yolda yürüyen genç kızı yumruklayan saldrıgan gözaltına alındı

Olay, Kadıköy Caferağa Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde meydana geldi. Liseli 17 yaşındaki B.G.K . kaldırımda yürürken karşıdan gelen bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı. Şok geçiren genç kız, saldırganın arkasından "Ne yapıyorsun" diye bağırdı. Saldırgan ise hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Yaralanan genç kızın yardımına çevredekiler koştu. B.G.K., babası ile birlikte Kadıköy İskele Polis Merkezi Amirliği'ne giderek şikayette bulundu. Polis, güvenlik kamerasından tespit ettiği saldırganı yakalayarak gözaltına aldı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İlk önce serbest bırakılan zanlı ardından yeniden gözaltına alınmıştı. İkinci kez adliyeye gönderilen A.K.G. bu kez tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yolda yürüyen genç kızı yumruklayan saldrıgan gözaltına alındıYolda yürüyen genç kızı yumruklayan saldrıgan gözaltına alındı

 

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