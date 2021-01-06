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  4. 06 Ocak 2021 13:28

Yozgat'ta zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

Yozgat'ta TIR, vinç ve otomobilin çarpıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Yozgat'ta zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var
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Halil İbrahim Kayalı yönetimindeki tır, Aydıncık-Zile kara yolu Kırkdilim köyü mevkisinde, Ergün Sesli'nin kullandığı 60 ABP 360 plakalı vinç ile çarpıştı. Aslı Baştuğ idaresindeki 06 H 2957 plakalı otomobil de kaza yapan araçlara çarptı.

Kazada vinç şoförü ve yanında bulunan 2 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Çekerek ve Zile ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.
 

AA

tır , zincirleme trafik kazası , yozgat , vinç
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