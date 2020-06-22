YPG üyesi Suriyeli iki kardeşe hapis cezası

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, geçen yıl 25 Ekim’de terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik düzenlediği operasyonda, Suriye'de terör örgütü bünyesinde silahlı eylemlere katıldığı iddia edilen Suriye uyruklu Muhammed ve Dıaaddin Khabbaz kardeşler, gözaltına alınarak tutuklandı.
İki kardeş, Kayseri 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Tercüman eşliğinde savunmasını yapan Khabbaz kardeşler, haklarındaki suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme heyeti, 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan Khabbaz kardeşlere 6’şar yıl 3’er hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.
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