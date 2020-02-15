YTÜ öğrencileri Bedri Gencer'in odasını mühürledi

Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencileri, Elazığ depremini çocuk yaşta evliliklere izin verilmemesine bağlayan, Bedri Gencer'in odasını mühürledi. Gencer'in YTÜ binasındaki odasını mühürleyen öğrenciler, odanın kapısına "Bu oda Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencileri tarafından mühürlenmiştir!" yazılı bir not bıraktı.

OKULDAN İLİŞİĞİNİN KESİLMESİ TALEP EDİLMİŞTİ

YTÜ öğrencileri daha önce de çocuk yaşta evliliği öven Gencer'in üniversiteden gönderilmesi için mücadelelerine devam edeceklerini söylemişti. Öğrenciler Gencer'in dersini terk etmiş ve ardından Gencer'in üniversiteyle ilişiğinin kesilmesi için topladıkları dilekçeleri rektörlüğe teslim etmişlerdi.

Gencer pedofiliyi savunduğu skandal paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Gayretullaha dokunmak edebiyat değildir. AIDS, ebola virüsü… Avustralya, Çin gayretullaha dokundu azap geldi. Maazallah, biz de zinayı, livatayı yasallaştırarak, Allah’ın helal kıldığı yaşta evliliği tecavüz sayarak, mutlu yuvaları bozarak gayretullaha dokunmayalım. Az kaldı"

Öğrencilerden ''Bedri Gencer'' tepkisi !

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde skandal isimden çocuk evliliği dersi

Skandal ''çocuk evliliği'' paylaşımını böyle savundu!