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  4. 18 Ağustos 2020 14:36

Yuh! Koronavirüs dolandırıcıları sizin de kapınızı çalabilir!

Korona virüsü vakalarının yaygın olarak görüldüğü Van’da, sahte test yapan dolandırıcılar kapı kapı dolaşıyor. Van Valiliği, korona testi yaptıklarını söyleyerek evlere gelen kişilerin, ilgili kurumlara haber verilmesini istedi

Yuh! Koronavirüs dolandırıcıları sizin de kapınızı çalabilir!
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Valilikten yapılan açıklamada, dolandırıcıların pandemi hastanesinden geldiklerini belirterek ev/ işyerlerine gittikleri ve korona virüsü testlerini uygun fiyata yaptıklarını öne sürdükleri ifade edildi.

Bu yolla Vanlıların dolandırıldıkları yönünde bilgiler ulaştığı vurgulanan açıklamada, “Bu konuda Covid-19 testi yapmaya tek yetkili kurum Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Başkanlığı’dır. Bu tür taleplerle evlere ve iş yerlerine gelen şahıslara itibar edilmemesi, kurum kimliği sorgusunun yapılması ve haklarında kolluk kuvvetleri ile sağlık ekiplerine ihbarda bulunulması hususu, kamuoyunu duyurulur” denildi.

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