Yuh! Koronavirüs dolandırıcıları sizin de kapınızı çalabilir!

Valilikten yapılan açıklamada, dolandırıcıların pandemi hastanesinden geldiklerini belirterek ev/ işyerlerine gittikleri ve korona virüsü testlerini uygun fiyata yaptıklarını öne sürdükleri ifade edildi.

Bu yolla Vanlıların dolandırıldıkları yönünde bilgiler ulaştığı vurgulanan açıklamada, “Bu konuda Covid-19 testi yapmaya tek yetkili kurum Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Başkanlığı’dır. Bu tür taleplerle evlere ve iş yerlerine gelen şahıslara itibar edilmemesi, kurum kimliği sorgusunun yapılması ve haklarında kolluk kuvvetleri ile sağlık ekiplerine ihbarda bulunulması hususu, kamuoyunu duyurulur” denildi.