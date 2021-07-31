Yüreğimiz yanıyor: Manavgat'taki yangından acı haber

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çarşamba günü öğle saatlerinde 4 farklı noktada başlayan yangına müdahaleler sürerken 2 işçi hayatını kaybetti.

Manavgat merkeze 30 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda çarşamba günü saat 12.00 sıralarında 4 farklı noktada başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Bölgede çok sayıda zeytinlik ve bahçenin yanı sıra ormanlık alanda etkili olan yangına, havadan ve karadan müdahale edildi. Yangın, bölgedeki yerleşim yerleri ve tarım alanlarının yanı sıra hayvanların barındığı noktalara da yayıldı. Yangın söndürme uçakları ve helikopterlerin yanı sıra orman işçileri ile itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına katıldı. Yangının büyük bir alanda etkili olması nedeniyle birçok ev kullanılmaz hale geldi. Vatandaşlar eşyalarını alamadan evlerini terk etti. Bazı evlerde ise yangının hala devam ettiği görüldü. Mahallede otomobiller, iş makineleri ve bir itfaiye aracı yanarak metal yığını haline geldi.

ALEVLERİN ARASINDA KALDILAR

Gebece Mahallesi Güğlendibi Beloluk mevkiinde yangına müdahalede bulunan arazöz alevler arasında kalırken, arazözde görevli 4 kişilik yangın ekibinden 2 kişiye ulaşılamadı. Alevler arasından yaralı olarak çıkan araç sürücüsü Niyazi Iskarça ve yangın işçisi Ali Hüseyin Karakaya 112 sağlık ekibi tarafından yapılan müdahalenin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.



2 İŞÇİDEN ACI HABER

Gece boyu bölgede yapılan arama çalışmalarında, Erdal Tokla ve Yaşar Cinbaş'ın yanan arazöz içerisinde cansız bedenlerine ulaşıldı.

4 İŞÇİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Diğer taraftan, aynı bölgede yangına müdahalede bulunan Volkan Altınkaya, Adem Uyanık, Yılmaz Ağaç ve Sercan Karadeniz isimli orman işçilerinin dumandan etkilenerek Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldığı ve gözlem altında bulunduruldukları bildirildi.

YAŞAMINI YİTİRENLERİN SAYISI 5'E ÇIKTI

2 orman işçisiyle birlikte Manavgat'taki yangında yaşamını yitirenlerin sayısı 5'e çıktı. Daha önce de Hasan Ali Yüksel ile Osman ve Şehri Kardaş çifti yaşamını yitirmişti.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile Manavgat'taki yangına ilişkin can kaybı ve yaralı bilgisini verdi. Koca, "Manavgat’taki orman yangınında, olay yerindeki can kayıplarımız, iki orman işçimizin vefatıyla maalesef beşe yükseldi. Ormanlar gibi, arka arkaya yürekler de yandı. Yangından şu ana kadar 410 kişi etkilendi. Tedavisini tamamladığımız 400 kişi taburcu oldu. Yatan hasta sayımız 10." dedi.

BİR MAHALLEYE DAHA SIÇRADI

Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangın, ilçe halkına zor anlar yaşatırken, Hocalar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda da yangın çıktı. Mahalle sakinlerine de evlerini boşaltmaları yönünde uyarıda bulunuldu. Jandarma ekiplerince de mahallenin girişi şeritlerle kapatıldı.

Söndürme çalışmalarına kendi imkanlarıyla destek verenler, evlerin önüne su dolu bidon bıraktı.

YANGIN ALANYA SINIRINA DAYANDI

Gündoğmuş ilçesinde 2 gündür etkili olan ve sarp alanda çıktığı için söndürme çalışmaları güçlükle devam eden yangın, Alanya sınırına kadar ulaştı. İlçenin kırsal bölgesinde bulunan Güzelbağ'a kadar gelen yangın nedeniyle mahalle boşaltılırken, girişler ise kolluk kuvvetlerince alevlerin hızlı yayılması ihtimalinden dolayı engelleniyor. Yangına havadan 3 uçak ile 5 helikopterin yanı sıra 50 itfaiye aracı ile müdahale ediliyor.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, yangının yaklaştığı Bayır, Takanlar ve Bayırkozağacı mahallelerine giderek incelemelerde bulundu. Başkan Yücel, yangın tehlikesine karşı tedbir amaçlı bölgeyi tahliye ederek, mahalleliyi yurtlara yerleştirdiklerini, ekiplerin tehlikeye karşı önlem çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

BAŞKANDAN "GELMEYİN" ÇAĞRISI

Başkan Yücel, sosyal medya üzerinden de açıklama yaparak, yangına insan gücüyle karadan müdahalenin zor olduğunu söyledi. Başkan Yücel, "An itibarıyla yangın şu anda şiddetli rüzgarla Güzelbağ Mahalle'mizde artarak devam etmektedir. 3 uçak, 5 helikopter ve 50'nin üzerinde büyük itfaiye araçları ile yangına müdahale edilmektedir. Biz, tüm kurum ve belediye ekiplerimizle Güzelbağ'dayız ve can kaybı yaşanmaması için bölgenin boşaltılması için mücadele ediyoruz. Güzelbağ'da insan yardımıyla yapılabilecek bir mücadele yoktur. Lütfen yardım amacıyla da olsa Güzelbağ'a gelmeyin. Yardım edecek araç ve ekipler için hem bölgeyi hem de trafiği rahatlatalım" dedi.



27 MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ

Manavgat'ta 42 mahallenin etkilendiği yangında 27 mahalle tahliye edildi. 18 bin aboneye elektrik ve su verilemeyen Manavgat'ta yangına evlerinde yakalanan Hasan Ali Yüksel ile Osman ve Şehri Kardaş çifti yaşamını yitirdi. Yangından etkilenen 279 vatandaş hastanelerde tedavi edildi.

ALEVLİ KOZALAKLAR BÜYÜK TEHLİKE OLUŞTURUYOR

Manavgat’ın dört bir yanını saran alevler bu sabah saatlerinde de Manavgat Katı Atık Düzenli Depolama ve Enerji Üretim Tesisi yakınlarına kadar geldi. Tesisin üst tarafında bulunan ormanlık alandan yükselen dumanlar, itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Kısa süre içerisinde alevler, ormanlık alanın büyük bölümünü kapladı. Alevler metrelerce yükselirken, rüzgarın etkisi ile 500 metreye kadar gidebilen alevli kozalaklar yangının büyümesine sebep oluyor. Yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

5 BAKANLI KOORDİNASYON

Yangın sonrası Manavgat'a gelerek, söndürme çalışmalarını yerinde takip eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na dün akşam saatlerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün öğle saatlerinde yangın bölgesinde incelemelerde bulunacak. Saat 12.00'de Manavgat'taki komuta merkezinde olması beklenen Erdoğan, brifing alacak, alanı helikopterle havadan inceledikten sonra diğer yangın bölgesi Marmaris'e geçecek.



YANGIN BÖLGESİNDE İNCELEME

Dün akşam Manavgat'taki yangın komuta merkezinde yapılan toplantının ardından gece Belenobası'na geçen Bakan Soylu, vatandaşlarla bir araya gelip, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Bakan Soylu, bölgede hasar gören yerlerde incelemelerde bulunarak, devletin tüm imkanlarıyla vatandaşının yanında olduğunu söyledi. Bakan Süleyman Soylu, yangının devam ettiği Gündoğmuş ilçesinde de incelemelerde bulundu. Bakan Soylu burada Gündoğmuş Kaymakamı Hamza Özbilgi, Gündoğmuş Belediye Başkanı Mehmet Özeren ve AK Parti İlçe Başkanı Ali Arslan ile bölge halkıyla görüşüp, son durum hakkında bilgi aldı.

YANGINDAN ETKİLENEN 6 KİŞİ HASTANEDE

Orman yangını, dün gece Gebece ve Ahmetler mahallelerinde etkili oldu. Söndürme çalışmasına katılan İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Bergama, Akhisar ve Demirci Orman İşletme Müdürlüğü orman işçilerinden oluşan timden elinde yanıklar oluşan Niyazi Iskarca ile dumandan etkilenen Hüseyin Karakuş, Volkan Altınkaya, Adem Uyanık ve Yılmaz Ağaç, ambulanslarla Manavgat Devlet Hastanesi'ne getirildi. Aynı bölgede dumandan etkilenen ilaç dağıtımı yapan Sercan Karadeniz de hastanede tedaviye alındı. Yaralı ve dumandan etkilenen orman işçileri ve ilaç dağıtıcısı Karadeniz'in hayati tehlikelerinin bulunmadığı kaydedildi. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey gece geç saatlerde Manavgat Devlet Hastanesi'ne gelerek yetkililerden orman işçilerinin durumu hakkında bilgi aldı.

AHMETLER MAHALLESİ TAHLİYE EDİLDİ

Öte yandan yangının etkili olduğu Ahmetler Mahallesi tahliye edilirken, kalacak yeri olmayan vatandaşlar Manavgat KYK yurduna yerleştirildi. Ahmetler'de Arama Kurtarma Birliği aracı ile alınan bir grup yaşlı vatandaş da Manavgat Devlet Hastanesi'ne getirildi. Burada, içlerinden birinin sağlık kontrolünün yapılmasının ardından bu vatandaşlar da KYK yurduna götürüldü. Sağlık kontrolü için yaşlı kadın muayene odasına alındığı sırada eşi de onu yalnız bırakmadı.

AKSEKİ'DE ALEVLER YERLEŞİM YERLERİNE DAYANDI

Antalya'da orman yangını Manavgat'ın dışında Akseki ve Gündoğmuş ilçelerinde de sürüyor. Akseki ilçesine bağlı Kepezbeleni Mahallesi'ni küle döndüren yangın, komşu mahalle olan Hocaköy'e de sıçradı. Burada dün gün boyu devam eden yangın yerleşim yerlerine 250 metre kadar yaklaştı. Alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmaması için ekipler gece boyu karadan müdahale etti, vatandaşlar da çalışmalara kendi imkanlarıyla destek verdi. Bölgedeki yangının devam ettiği belirtildi.

GÜNDOĞMUŞ'TA BİR MAHALLE BOŞALTILDI

Gündoğmuş ilçesine bağlı Ortagonuş Mahallesi’nde dün başlayan yangın da yerleşim yerlerinin yakınlarına kadar dayandı. Sarp ve kayalık yamaçtan yerleşim yerlerine doğru ilerleyen alevlere müdahale için bölgeye sevk edilen ekipler, mahallenin üst kısmında kalan yolu hat olarak belirledi. Yangın söndürme ekipleri, alevlerin buradan yolun alt kısmındaki yerleşim bölgesine sıçramaması için müdahale ederken, mahalle tedbir amacıyla boşaltıldı.

DÖNME DOLAPTA IŞIKLI MESAJ

Antalya'daki Lunapark'ta bulunan, 'Heart of Antalya- Antalya'nın Kalbi' adı verilen, Türkiye'nin en büyük, Avrupa'da İngiltere'nin başkenti Londra'dakinden sonra ikinci büyük dönme dolabından, dün gece orman yangınları nedeniyle yeşil renkli zemin üzerinden mesaj yayınlandı. 90 metre yükseklik ve 42 kabinli dönme dolabın üzerine LED ışıklarla 'Geçmiş olsun Manavgat, geçmiş olsun Türkiyem' mesajı yazıldı ve gece boyunca ekrandan kaydırıldı. Türk bayağının da yer aldığı fon, şehrin dört bir yanından görüldü.