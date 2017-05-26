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  4. 26 Mayıs 2017 19:53

Yürek yakan manzara ! Feryat ettiler

Aydın'da TIR ile çarpışan otomobilde hayatını kaybeden 4 kişinin cenaze töreni yapıldı.

Yürek yakan manzara ! Feryat ettiler
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Aydın'ın Karpuzlu İlçesi'nde, TIR'la karşılıklı çarpışan otomobilde yaşamını yitiren 4 kişinin cenaze töreni yapıldı. Çok sayıda kişinin katıldığı törende yakınları feryat etti.

Aydın'ın Karpuzlu İlçesi'nde, TIR'la karşılıklı çarpışan otomobilde yaşamını yitiren sürücü Rıza Aydoğan (24), dedesi Rıza Aydoğan (73), annesi Serpil Aydoğan (53) ve babaannesi Zehra Aydoğan'ın (74) cenazeleri, morgdaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi. Sürücü Rıza Aydoğan'ın kazada ağır yaralanan babası Abdullah Aydoğan'ın (48) ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. TIR şoförü ise gözaltına alındı. Aydoğan ailesinin Çine'de bir yakınlarının evinden, misafirlikten döndüğü öğrenildi. Kazanın, ailenin Abak Mahallesi'ndeki evlerine 3 kilometre kala olduğu belirtildi.

YAKINLARI FERYAT ETTİ

Teslim alınan cenazeler, Abak Mahallesi'ndeki evlerinin önüne getirildi. Yakınları, tabutlara sarılarak ağıt yaktı. Yakınlarının, "Misafirliğe gittiniz böyle mi geri dönecektiniz" diyerek feryat etmesi yürekleri dağladı. Bazı yakınları ise baygınlık geçirdi.

 ÜNİVERSİTEYİ BİTİRİP ASKERE GİDECEKTİ

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açık Öğretimine İşletme Bölümünü okuyan ve aynı zamanda da Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Karpuzlu Şefliği görevini yürüten Rıza Aydoğan'ın bu yıl üniversiteyi bitirdikten sonra vatani görevi için askere gitmeye hazırlandığı öğrenildi. Torunuyla aynı ismi taşıyan dede Rıza Aydoğan ve babannesi Zehra Aydoğan'ın ise bir ay önce Umre ziyareti yaparak döndükleri belirtildi.

NAMAZ MEZARLIKTA KILINDI

Cenazeler evinin önünde helallik alınmasından sonra Abak Mahallesi Mezarlığı'na getirildi. Burada ölen 4 kişinin tabutları yan yana dizildi. Serpil Aydoğan ve Zehra Aydoğan'ın tabutları traktör römorkunun üstüne konuldu. Cenaze namazı, mezarlıkta kılındı. Cenaze namazına ailenin yakınları ile bağımsız olan Karpuzlu Belediye Başkanı Tuğrul Ozan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.

tır , aydın , asker , otomobil , üniversite