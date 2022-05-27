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  4. Yürek yakan olay: Lise öğrencisi herkesin gözü önünde 3'üncü kattan atlayarak intihar etti

Yürek yakan olay: Lise öğrencisi herkesin gözü önünde 3'üncü kattan atlayarak intihar etti

Yürek yakan olay: Lise öğrencisi herkesin gözü önünde 3'üncü kattan atlayarak intihar etti

Hatay’ın İskenderun ilçesinde 16 yaşındaki lise öğrencisi Melike G. etüt merkezinin 3’üncü kat penceresinden kendini boşluğa bıraktı.

Dehşete düşüren olay Hatay'ın İskenderun ilçesi Çay Mahallesi'nde meydana geldi. Ulucami ile Kanatlı Caddesi kesişiminde bulunan etüt merkezi penceresinde Melike G.'yi görenler o tarafa yöneldi. Pencerenin altında toplananlar kendini boşluğa bırakan Melike'yi yakalamaya çalıştı. Ancak genç kız yere düştü.

 HASTANEDE MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Asfalt zemine düşen Melike G.'yi , çevredekiler vakit kaybetmeden özel bir araçla hastaneye yetiştirdi. Hastanede tedavi altına alınan ve durumunun ağır olduğu öğrenilen Melike G., yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

 Genç kızın düşme anı ve çevredekilerin yakalamaya çalıştığı anlar bu sırada havada olan dron kamerası ile görüntülendi. 

Etiketler melike g üçüncü kat ölüm intihar
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