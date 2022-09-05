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  4. Yürekleri ağızlara getiren anlar: Otomobilin kaputuna oturup arabayı ittiler

Yürekleri ağızlara getiren anlar: Otomobilin kaputuna oturup arabayı ittiler

Kocaeli'de bir otomobilin kaputuna oturan şahısların başka bir aracı ayaklarıyla ittiği görüntüler panik yarattı.

Olay, İzmit ilçesi Yenişehir Mahallesi Turan Güneş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki şahıs Tofaş marka otomobilin kaputuna oturdu. Şahıslar, yine Tofaş marka başka bir otomobili ayaklarından yardım alarak ittirdi. İlginç görüntülere sahne olan o anlar vatandaşlar tarafından kayda alındı.

"GÜLEREK VE ŞAŞKINLIK İÇERİSİNDE İZLEDİK"

Olayı anlatan mahalle sakini Ramazan Şengün, "Biz arkadaşlarla çay ocağında oturuyorduk. Çay içtiğimiz esnada caddeden gelen iki aracı gördük. İlk önce araçlar birbirine yakın olduğu için şüphelendik, sonrasında iki arkadaşın aracın kaputuna binip öndeki arabayı ittiklerini gördük. Gülerek ve şaşkınlık içerisinde izledik. Türk halkının pratik çözümlerinden bir tanesi daha izledik" dedi.

Etiketler araç kaput
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