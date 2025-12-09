Yüreklerimize ateş düşüren polis katilinin evinden çıkanlar şoke etti

İstanbul Çekmeköy'de genç polis memurunu şehit eden saldırganın ailesinden 5 kişi gözaltına alınırken operasyon sırasında baskın yapılan 3 ayrı adreste ele geçirilenler ve yakalanan şüphelilerin suç kayıtları şoke etti...

İstanbul Çekmeköy'de polis memuru Emre Albayrak'ın şehit edildiği uyuşturucu operasyonunda şüphelilerden R.A. (35) etkisiz hale getirilirken, C.A. (58) ve Ç.A. (27) yakalandı. Albayrak'ı şehit eden R.A.'in ve gözaltına alınan şüphelilerin çok sayıda suç kaydının olduğu öğrenildi.

Olay, Çekmeköy ilçesi Aydınlar Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'ndeki bir binada sabah saatlerinde meydana geldi. Binada 'ateşli silah bulundurulduğu ve uyuşturucu ticareti yapıldığı' ihbarı üzerine 2, 4 ve 6 numaralı dairelerde arama kararı alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Baskın sırasında evde bulunan R.A.'in polis ekiplerine ateş açması sonucu çıkan çatışmada Özel Harekat polisi Emre Albayrak ağır yaralandı. Ağır yaralı olarak Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Albayrak, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Operasyonda şüpheli R.A. etkisiz hale getirilirken, Ç.A. ve C.A. gözaltına alındı.

Şüphelilerin suç kayıtları ortaya çıktı

Şüphelilerden C.A.'nın 'Kasten yaralama', Ç.A.'nın ise 'Tehdit, hakaret', 'Kasten Yaralama', 'Görevli memura direnme', 'Uyuşturucu imalatı ve ticareti', 'kötü muamele' ve 'Çocuk kaçırma' suçlarından çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Etkisiz hale getirilen R.A.'in ise 'Kasten yaralama', 'Tehdit, hakaret', 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak', 'Bilişim yoluyla hırsızlık', 'Kötü muamele' gibi suçlardan çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi.

Gözaltı sayısı 5’e yükseldi

Çalışmalarını genişleten Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, aile apartmanı olarak kullanılan binada inceleme yaptı. İncelemenin ardından saldırgan R.A.'nın eşi R.A. ile üst katta oturan annesi B.A. ve en alt katta oturan erkek kardeşi Ç.A.’nın eşi S.A. da gözaltına alındı.

Öte yandan Ç.A.'nın daha önceden 21 suç kaydının olduğu, ölen R.A.'nın ise 10 suç kaydı bulunduğu tespit edildi.

Şehit polise silah arkadaşlarından duygusal veda

Şehit polis Emre Albayrak'ın cenazesi ise İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen tören sonrası silah arkadaşlarının omuzlarında tekbirlerle memleketi Samsun'a uğurlandı.

Memleketi Samsun'un Ladik ilçesinde son yolculuğuna uğurlanan şehit polis memuru Emre Albayrak için Ladik Avcı Sultan Mehmet Merkez Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze töreni gerçekleştirildi. Törende şehidin özgeçmişi okundu, İl Müftüsü Seyfullah Çakır tarafından helallik alındı ve cenaze namazı kıldırıldı. Törenin sonunda özel harekat polisleri şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunu omuzlayarak cenaze aracına kadar taşıdı. Şehit Emre Albayrak'ın naaşı Arnavutlar Mahallesi'ndeki aile kabristanında toprağa verildi.

DHA / İHA