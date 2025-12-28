Yurt bahçesinde kız meselesi dehşeti: Bir üniversite öğrencisi bıçaklandı!
Antalya'nın Serik ilçesinde 3 kişi, kız meselesi yüzünden tartıştıkları 19 yaşındaki üniversite öğrencisini kaldığı öğrenci yurdunun bahçesinde bıçakla yaraladı.
Olay, dün saat 21.00 sıralarında Serik ilçesi Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. A.D.D. ile 3 kişi arasında iddiaya göre kız meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine A.D.D. koşarak yurdun bahçesine girdi. Diğer 3 kişi de peşinden geldikleri A.D.D.'yi, bahçede bıçakladı.
Vücuduna 2 bıçak darbesi alan A.D.D. yaralandı.
Yurdun güvenlik personelinin ihbarıyla olay yerine ekipler sevk edildi.
Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından A.D.D., Serik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
A.D.D., buradaki müdahalenin ardından Antalya'ya sevk edildi. A.D.D.’nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Polis ekipleri, şüphelilerden 2’sini kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.
Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
DHA
