  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. İnternette parça parça satıyorlardı... Hurdacılar suçüstü yakalandı!

Yurt dışı araçları parçalayan hurdacılara suçüstü

Güncelleme:

Ankara’da yurt dışından gelen araçları parça parça sökerek piyasaya sattığı öne sürülen hurdacılara yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Yurt dışından ülkeye sokulan ve çıkış kaydı bulunmayan araçların parça parça sökülerek satıldığı bilgisi üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından Yenimahalle ilçesinde operasyon gerçekleştirildi.

Yenimahalle Hurdacılar Sanayi Sitesi’nde bulunan 6 işyerine eş zamanlı denetim yapan ekipler, toplam 65 araç üzerinde inceleme gerçekleştirildi.

Yapılan sorgulamalarda, 6 aracın hacizli ve yakalamalı olduğu, bazı araçların ise mekanik aksamlarının sökülmüş olduğu belirlendi.

Tespit edilen araçlar, yediemin otoparkına çekildi.

Operasyon kapsamında işyerleriyle bağlantılı oldukları belirlenen 2 şüpheli, ‘Suç eşyasını satın almak’ suçundan gözaltına alındı.

Şüphelilerle ilgili işlemlerin sürdüğü bildirildi. (DHA)

 

DHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Trafikte bunu yapan yandı: İstanbul'da sadece 2 saatte 44 bin TL ceza yazıldı!
Trafikte bunu yapan yandı: İstanbul'da sadece 2 saatte 44 bin TL ceza yazıldı!
Geçtiğimiz aylarda evlenen güzel oyuncu anne oldu
Geçtiğimiz aylarda evlenen güzel oyuncu anne oldu
Piyasaların kurdu Mark Mobius altın yatırımcısına alım fiyatı verdi!
Piyasaların kurdu Mark Mobius altın yatırımcısına alım fiyatı verdi!
İstanbul'da korkunç olay: Ölen 17, öldüren 15 yaşında!
İstanbul'da korkunç olay: Ölen 17, öldüren 15 yaşında!
Yastık altında altın biriktirenler dikkat! Bakanlık yeni sistemi madde madde anlattı
Yastık altında altın biriktirenler dikkat! Bakanlık yeni sistemi madde madde anlattı
Türkiye'nin ünlü hayvanat bahçesi tarihe karıştı
Türkiye'nin ünlü hayvanat bahçesi tarihe karıştı
Survivor adasından elenen Dilan Çıtak'ın Acun Ilıcalı'a vedası olay oldu
Survivor adasından elenen Dilan Çıtak'ın Acun Ilıcalı'a vedası olay oldu
Genç futbolcu ile kol kola yakalanan Gözleri Karadeniz'in güzelinden kafa karıştıran açıklama
Genç futbolcu ile kol kola yakalanan Gözleri Karadeniz'in güzelinden kafa karıştıran açıklama
Etiketler hurdacı gözaltı operasyon ankara yurt dışından getirilen araçlar araç parçası
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yeni imajıyla tanınmaz hale gelen bir zamanların Küçük Ceylan'ından ''yok artık'' dedirten açıklama Yeni imajıyla tanınmaz hale gelen bir zamanların Küçük Ceylan'ından ''yok artık'' dedirten açıklama Ne yaptın be çocuk, ne yaptın! Karnesinde 3 zayıf olan liseli genç hayatına son verdi Ne yaptın be çocuk, ne yaptın! Karnesinde 3 zayıf olan liseli genç hayatına son verdi Ege Denizi'nde İzmir'de de hissedilen deprem! Ege Denizi'nde İzmir'de de hissedilen deprem! Türkiye'nin bin 200 ton onsluk dev altın madeni satılıyor; devir süreci başladı! Türkiye'nin bin 200 ton onsluk dev altın madeni satılıyor; devir süreci başladı! Hava durumu yine şaşırtacak: Önce dondurucu soğuklar ve kar, ardından da bahar havası... Hava durumu yine şaşırtacak: Önce dondurucu soğuklar ve kar, ardından da bahar havası... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tan Sağtürk'ü görevde alıp, bakan yardımcısı olarak atadı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tan Sağtürk'ü görevde alıp, bakan yardımcısı olarak atadı! TMSF Süper Lig'te! Eyüpspor'a da kayyım atandı! TMSF Süper Lig'te! Eyüpspor'a da kayyım atandı! 1 Euro 50 TL deyip Edirne'ye akın eden Bulgarlar bu sefer pazarın kapısında kaldı! 1 Euro 50 TL deyip Edirne'ye akın eden Bulgarlar bu sefer pazarın kapısında kaldı! Cansız bedenleri yüzeyi buz tutmuş gölette bulundu! Cansız bedenleri yüzeyi buz tutmuş gölette bulundu! Ekranların iddialı dizisi için final çanları çalmaya başladı Ekranların iddialı dizisi için final çanları çalmaya başladı
Acil donör aranan ünlü sanatçının hasta yatağındaki görüntüsü ortaya çıktı Acil donör aranan ünlü sanatçının hasta yatağındaki görüntüsü ortaya çıktı Mezarlıkta dehşet: Mezarda gömülü poşetin içinden çıkanlar tüyleri ürpertti Mezarlıkta dehşet: Mezarda gömülü poşetin içinden çıkanlar tüyleri ürpertti Yurt dışından ucuza alışverişin bitmesiyle birlikte zam yağdıran fırsatçılar için harekete geçildi Yurt dışından ucuza alışverişin bitmesiyle birlikte zam yağdıran fırsatçılar için harekete geçildi İstanbul trafiğinde ''kaynakçı'' kavgası: Hem kaza yaptı, hem dayak yedi! İstanbul trafiğinde ''kaynakçı'' kavgası: Hem kaza yaptı, hem dayak yedi! Cezaevinden tahliye olan suç makinesi, kız kardeşini öldürüp, annesini yaralayıp intihar etti! Cezaevinden tahliye olan suç makinesi, kız kardeşini öldürüp, annesini yaralayıp intihar etti! İzmir'deki film gibi para nakil aracı soygununun detayları ortaya çıktı İzmir'deki film gibi para nakil aracı soygununun detayları ortaya çıktı Survivor'da oyunu kaybeden kadın yarışmacı, rakibine kafa atıp burnunu kırdı! Survivor'da oyunu kaybeden kadın yarışmacı, rakibine kafa atıp burnunu kırdı! TBMM'de kız çocuklarına taciz davasındaki sanığın savunması tepki ç TBMM'de kız çocuklarına taciz davasındaki sanığın savunması tepki ç Uyuşturucu soruşturmasında eski futbolcu Ümit Karan ve 12 kişi tutuklandı Uyuşturucu soruşturmasında eski futbolcu Ümit Karan ve 12 kişi tutuklandı