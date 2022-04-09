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  4. Yurtdışından ''iş vaadiyle'' getirdiler, kataloğa koyup zorla fuhuş yaptırdılar

Yurtdışından ''iş vaadiyle'' getirdiler, kataloğa koyup zorla fuhuş yaptırdılar

Yurtdışından ''iş vaadiyle'' getirdiler, kataloğa koyup zorla fuhuş yaptırdılar

Ankara'da çökertilen kataloglu fuhuş çetesinin yabancı uyruklu kadınlara kurdukları mide bulandıran tuzağı ifşa oldu.

Ankara'da geçtiğimiz şubat ayında düzenlenen operasyonda, iş bulma vaadiyle Türkiye'ye getirdikleri yabancı uyruklu kadınların fotoğraflarının yer aldığı katalogla müşteri bulan ve fuhuş yaptıran çete çökertilmişti. Bir telefona gönderilen kataloglu mesaj sonrası başlayan operasyon sonucunda yakalanan kişilik çete için istenen ceza belli oldu.

Başkentte, iş bulma vaadiyle Türkiye'ye getirdikleri yabancı uyruklu kadınlara, fotoğraflarının yer aldığı katalogla müşteri bularak fuhuş yaptıran 3'ü tutuklu, 5 kişilik çeteye ilişkin iddianame düzenlendi.

Cep telefonuna kadınların fotoğraflarının bulunduğu katalogla birlikte beğendiği kadınla para karşılığında ilişkiye girebileceği yönünde mesaj gönderilen kişi, emniyete ihbarda bulundu. Polisin yaptığı incelemede mesajın gönderildiği telefon numarasının, Ankara'da daha önce hakkında çok sayıda 'fuhşa aracılık etmek' suçundan işlem yapılan Malatya'da ikamet eden Birgül T.'ye ait olduğu belirlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ayrımcılık ve Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlenen Suçlar Bürosu savcısı İrfan Nuri Akdeniz’in talimatıyla Birgül T.'nin telefonu teknik takibe alındı. 2 ay süren teknik takip sonucu 5 kişilik fuhuş çetesi tespit edildi.

 Çete lideri Birgül T. ile birlikte 'Sabrina' kod adlı Kazakistan uyruklu Sakina D., Musa K., Burhan E. ile Süleyman K., 11 Şubat'ta Ankara ve Malatya'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Çeteye ait olduğu tespit edilen evlerde tutulan 12 yabancı uyruklu kadın da kurtarıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Birgül T., Sakina D. ve Musa K., tutuklandı; Burhan E. ile Süleyman K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlendi. İddianamede, sevgili olan Sakine D. ile Musa K. tarafından Türkiye’ye getirilen kadınların fotoğraflarının çekilerek katalog oluşturulduğu, Birgül T.'nin de bu kataloglar üzerinden güvendiği kişiler aracılığıyla müşteri bulduğu aktarıldı. Çetenin yurt dışından getirilen kadınları fuhuş yapmaya yönlendirdiği, konaklama ve diğer resmi işlemleri Musa K.'nın takip ettiği belirtildi. Ayrıca Burhan E. ile Süleyman K.'nın ise aylık ücret karşılığında kadınları fuhuş için anlaşılan kişilerin adreslerine götürüp getirdikleri iddianamede yer aldı.

336'ŞAR YIL HAPİS TALEBİ

İddianamede, şüpheli ve mağdurların ifadelerine de yer verildi. Mağdurlardan bazıları, çok para kazanma vaadiyle Sakine D. ve Musa K. tarafından kandırılarak Türkiye'ye getirildiklerini, fuhuş karşılığında kazandıkları paranın yüzde 50’sini 'Patron Musa' olarak tanıdıkları Musa K.'ye elden verdiklerini söyledi. İddianamede, 12 mağdurun bulunduğu belirtilerek, 5 sanığa her mağdur için ayrı ayrı ceza talep edilerek, 'insan ticareti yapma', 'bir kimseyi fuhşa teşvik etme veya yaptırma', 'fuhuş için yer yer temin etme' suçlarından 336'şar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. (DHA)

 

Etiketler Kataloglu fuhuş çetesi
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