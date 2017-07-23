Evde dehşet ! Kuzenlerin şakalaşması kanlı bitti
Evde dehşet ! Kuzenlerin şakalaşması kanlı bitti
Nesli tehlike altındaydı ! Ünlü sahilden kötü haber
Nesli tehlike altındaydı ! Ünlü sahilden kötü haber
Ankara'da büyük panik ! Alevler 10 metreye ulaştı
Ankara'da büyük panik ! Alevler 10 metreye ulaştı
Silahlar çekildi ! Ortalık kan gölüne döndü
Silahlar çekildi ! Ortalık kan gölüne döndü
Büyükada soruşturmasında iki kişi daha tutuklandı
Büyükada soruşturmasında iki kişi daha tutuklandı
Müslümanları taradılar ! Ölü ve yaralılar var
Müslümanları taradılar ! Ölü ve yaralılar var
Bodrum'dan sonra o ilimizde korkutan deprem !
Bodrum'dan sonra o ilimizde korkutan deprem !
Son 24 saatin en çok okunan haberleri burada
Son 24 saatin en çok okunan haberleri burada
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 23 Temmuz 2017 12:12

Yürüyerek girdiği hastanede öldü

Adana'da 16 yaşındaki arkadaşı tarafından bıçaklanan genç, geldiği hastanede hayatını kaybetti.

Yürüyerek girdiği hastanede öldü
A+ A-

Adana’da 16 yaşındaki arkadaşı tarafından bıçaklandıktan sonra hayatını kaybeden şahsın, taksi ile hastaneye gelip yürüyerek içeri girmesinin görüntüleri ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, olay, 20 Temmuz Perşembe günü Seyhan ilçesi, Onur Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 20 yaşındaki Gökhan Kavlı, arkadaşı 16 yaşındaki M.K. ile sokakta alkol almaya başladı. Bir süre sonra iki arkadaş birbirine lakap takma yüzünden kavga etti. Gökhan Kavlı bu nedenle M.K.’nin annesine küfretti. M.K. de Kavlı’yı bıçakladı. M.K. olay yerinden kaçarken, Gökhan Kavlı da çağırdığı bir taksi ile mahalledeki tıp merkezine geldi. Birkaç yerinden bıçaklanmasına rağmen taksiden inip tıp merkezine yürüyerek giren Kavlı’ya burada ilk müdahalesi yapıldı. Yaralı gencin hastaneye yürüyerek gelmesi güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.



Durumu ağır olan Kavlı, sevk edildiği Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri olaydan sonra yaptığı çalışmada, M.K.’yi Onur Mahallesi’nde yakaladı. Zanlı emniyete getirildikten sonra yaşı küçük olduğu için sağlık kontrolünden geçirilerek çocuk şube müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
İfadesi alınan zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.


İHA

cinayet
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM