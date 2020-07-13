Yusufeli Barajı şantiyesi sular altında kaldı!

Artvin’in Yusufeli ilçesinde yağış heyelana neden oldu. Heyelanda bir kişi vefat etti, 3 kişi de kayboldu. Artvin-Erzurum kara yolu ulaşıma kapandı. Sel ve heyelan nedeniyle Yusufeli Baraj şantiyesi sular altında kaldı. Çok sayıda araç toprak ve çamur altına gömüldü.

Akşam saatlerinden itibaren başlayan yağış sonrası Yusufeli Barajı şantiyesinin bulunduğu alanda heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan kaya ve toprak kütleleri Artvin-Erzurum kara yolunu kapattı. Kara yolundaki iki tünelin giriş ve çıkışları toprak ve kaya parçalarıyla kullanılmaz hale geldi.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, ilçedeki sel ve heyelan sırasında bir kişinin suya kapıldığını belirterek, “Vatandaşlar tarafından yaralı kurtarıldı, hastaneye götürüldü” dedi ancak yaralı kişi, kaldırıldığı Yusufeli Devlet Hastanesi’nde kurtarılamadı. Vali ayrıca 3 kişinin de kaybolduğunu açıkladı.

Karayolları, DSİ, İl Özel İdaresi, AFAD ile baraj inşaatı yüklenici firmasına ait ekipler, iş makineleriyle yolun açılması için çalışma başlattı.