  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Yuva yıkacak hatalı faturayı görenler gözlerine inanamadı

Yuva yıkacak hatalı faturayı görenler gözlerine inanamadı

Güncelleme:

Sivas'ta ikamet eden gazeteciye hiç gitmediği turistik bölgelerden trafik cezası geldi, tecrübeli gazetecinin yorumu, "İyi ki eşim anlayışlı birisi, bu hata yuva yıkar" şeklinde oldu.

Sivas'ta ikamet eden gazeteci Abdullah Yiğit'e 3 gün önce trafik cezası tebligatı geldi. Tebligatta Yiğit'in adına tescilli otomobille geçtiğimiz yıl İzmir, Alaçatı, Çeşme, Adana ve Pozantı'da ücretli yoldan ücret ödemeden geçtiği belirtildi.

Cezayı ödeyen Yiğit, o bölgelerde hiç bulunmadığını belirterek cezaya itiraz edeceğini açıkladı.

Yiğit, hiç bulunmadığı yerden gelen cezadan dolayı neredeyse evde eşiyle arasının açılacağını belirterek, "İlginç bir olay yaşadım. Nadir de olsa haberlerde okurduk, benim başıma geleceğini hiç düşünmezdim ama benimde başıma geldi. Hiç gitmediğim bir yerde aracımız plakasına ceza geldi. İki ay önce sattığım bir araçtı. Ne ben gittim ne de aracım gitti, eşim bile ondan habersiz gitmiş olabileceğimi düşündü, neredeyse eşimle aram açıldı" dedi.

"Bu hatalar mağdur edebilir"

Yiğit, başına gelen hatanın yüksek meblağlardan ödeme imkanı bulunmayan kişilerinde başına gelebileceğini ifade ederekp, "Bana gelen tebligatta ücretli otoyola girdiğim ama ücret ödemediğim belirtiliyor. Ben Sivas'ta ikamet etmeme rağmen İzmir, Alaçatı, Çeşme, Adana ve Pozantı ücretli geçişlerinden ücret ödemeden geçtiğim için ceza belgesi geldi. Mecburen ödemeyi yaptım, şimdide itirazımı yapacağım. 2024 yılının 7. ve 8. aylarında bu geçişlerin yapıldığı belirtilmiş. Bu tarihlerde ben Sivas'taydım. Hayretler içerisindeyim. Bu nasıl oluyor bilemiyorum. Küçük bir miktar geldi ama büyük bir miktarda gelebilirdi. Bu hatalar ödeyemeyecek gücü olanları mağdur edebilir" dedi.

"Eşim inanmasaydı hak verirdim, devletin imzalı, mühürlü evrakı"

Yiğit, eşinin anlayışlı bir kişi olduğunu ve kendisine inandığını vurgulayarak, "Maddi tarafı bir yana, interaktif yollarla ödenemediği için borcu ödeyebilmek için yarım günüm geçti. Eşim ‘benden gizli mi gittin' şeklinde kinaye yaptı. Eşim anlayışlı bir eş olmasa, bana güvenmese izah edemezdim. ‘devlet mi? Sen mi yalan söylüyorsun' diyebilirdi. Bu hatalar aile faciasına neden olabilir. Kişi kendini izah edemez. Devletin mühürlü belgesi var, plaka bana ait, bende olsam inanmam" diye konuştu.

İHA

text-ad
Etiketler tebligat ceza trafik cezası hatalı ceza
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ailesinden hamileliğini gizleyip doğum yapan çocuk yaştaki genç kadın bebeğini ölüme attı Ailesinden hamileliğini gizleyip doğum yapan çocuk yaştaki genç kadın bebeğini ölüme attı Eşi benzeri görülmemiş siber saldırı deşifre oldu: Her şeyi sıfırladılar! Eşi benzeri görülmemiş siber saldırı deşifre oldu: Her şeyi sıfırladılar! Sabaha kadar süren deprem fırtınası sonrası korkutan uyarı Sabaha kadar süren deprem fırtınası sonrası korkutan uyarı Yaşlı bir yolcu ile tartışan halk otobüsü şoförüne aile boyu meydan dayağı Yaşlı bir yolcu ile tartışan halk otobüsü şoförüne aile boyu meydan dayağı Yerli insansız savaş uçağımız Kızılelma'nın üretim hattı İtalya'ya taşınıyor Yerli insansız savaş uçağımız Kızılelma'nın üretim hattı İtalya'ya taşınıyor 10 Kasım'da Atatürk afişlerine çirkin saldırı 10 Kasım'da Atatürk afişlerine çirkin saldırı Kılıçdaroğlu'na yakın vekillerden dikkat çeken karar Kılıçdaroğlu'na yakın vekillerden dikkat çeken karar Kapadokya'nın giriş kapısındaki saklı güzellik keşfedilmeyi bekliyor Kapadokya'nın giriş kapısındaki saklı güzellik keşfedilmeyi bekliyor Ekranların yeni dizisinde skandal sahne: Zorla birliktelik sahnesine tepki yağdı! Ekranların yeni dizisinde skandal sahne: Zorla birliktelik sahnesine tepki yağdı! Deprem fırtınasında 6,9 büyüklüğündeki deprem riskinin olduğu nokta açıklandı Deprem fırtınasında 6,9 büyüklüğündeki deprem riskinin olduğu nokta açıklandı
Türkiye'nin 83 yıllık bir devi daha konkordato ilan etti Türkiye'nin 83 yıllık bir devi daha konkordato ilan etti Türkiye'de yeşil sahalara bomba gibi düşen bahis skandalında skandal ifadeler Türkiye'de yeşil sahalara bomba gibi düşen bahis skandalında skandal ifadeler 60 kilo verip bambaşka bir görünüme kavuşan güzel oyuncu çocukluk aşkıyla sevgili oldu 60 kilo verip bambaşka bir görünüme kavuşan güzel oyuncu çocukluk aşkıyla sevgili oldu Bir iddialı dizi için daha erken final kararı: 8'inci bölümü göremeyecek! Bir iddialı dizi için daha erken final kararı: 8'inci bölümü göremeyecek! İslam Memiş'ten yeniden yükselişe geçen altın fiyatları için kritik uyarı İslam Memiş'ten yeniden yükselişe geçen altın fiyatları için kritik uyarı Son anket açıklandı: Erdoğan da AK Parti'de kaybediyor, kazanan olası yeni bir milliyetçi ittifak! Son anket açıklandı: Erdoğan da AK Parti'de kaybediyor, kazanan olası yeni bir milliyetçi ittifak! Böyle dolandırıcılık görülmedi... Hem alıcıyı hem de satıcıyı dolandırdı! Böyle dolandırıcılık görülmedi... Hem alıcıyı hem de satıcıyı dolandırdı! Ankara'da dehşet! Evine girdikleri yaşlı adamı döverek öldürdüler Ankara'da dehşet! Evine girdikleri yaşlı adamı döverek öldürdüler 500 bin konutluk Yüzyılın Konut Projesi'nde başvurular başladı 500 bin konutluk Yüzyılın Konut Projesi'nde başvurular başladı 67 yıllık ilçe 350 kişi taşınmazsa köye dönüşecek 67 yıllık ilçe 350 kişi taşınmazsa köye dönüşecek