Zabıta müdürü komşusunu öldürüp, intihar etti

Mersin'in Mut Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde Ruhsat İşleri Müdürü olan S.K. (45), tartıştığı komşusunu tabancayla öldürüp, aynı silahla intihar etti.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Elbeyli Mahallesi'nde meydana geldi. Mut Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde Ruhsat İşleri Müdürü olarak görev yapan S.K., komşusu Ş.Ç. (31) ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine K., tabancayla Ş.Ç.'yi vurup, aynı silahı kendisine de doğrultup ateşledi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 2 kişinin de yaşamını yitirdiği belirlendi. S.K. ile Ş.Ç.’nin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Mut Devlet Hastanesi’nin morguna götürüldü.

Öte yandan S.K.'nin daha önce uzman çavuş olarak görev yaptığı, 2014 yılında ise belediyede çalışmaya başladığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

DHA