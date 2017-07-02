Zehir tacirlerine 13 milyon liralık darbe

Uyuşturucu satıcılarına göz açtırılmıyor. Türkiye genelinde sokak satıcılarına yönelik son 3 ayda düzenlenen operasyonlarla ağır darbe vuruldu. Emniyet Genel Müdürlüğü yetkililerinden edinilen bilgiye göre, yurt genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik nisan, mayıs ve haziran aylarında 2 bin 721 operasyon düzenlendi.Operasyonlarda, 775 kilogram esrar, 100 kilogram eroin, 166 bin 271 uyuşturucu hap, 12 bin 165 adet Hint keneviri, 6 kilogram kokain, 23,5 gram afyon, 10 kilogram metamfetamin ve 28 kilogram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu yapımında kullanılan 26 kilogram ham madde ele geçirildi.Gözaltına alınan 5 bin 983 zanlıdan 2 bin 946'sı tutuklandı.

CUMHURBAŞKANI YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakanlar Kurulu'nda uyuşturucuyla mücadele için talimat vermişti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yaptığı açıklamada şunları söylemişti: "Cumhurbaşkanımızın yakından takip ettiği konuyu paylaşmak istiyorum. O da uyuşturucu ile mücadele meselesi. Uyuşturucu dünyanın birçok yerinde ortaya çıkan çok ciddi sorundur. Sayın Cumhurbaşkanımız konu hakkında talimat vererek konunun takip edilmesi ve tedbir alınmasını istemişlerdir. Bu çerçevede ilgili bütün bakanlıklarımız çok kapsamlı bir çalışma başlattılar. Hedefimiz gençlerimizin zehirlenmesine izin vermemektir."