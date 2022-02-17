  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Zehir tacirlerine darbe: 50 tutuklama

Zehir tacirlerine darbe: 50 tutuklama

Zehir tacirlerine darbe: 50 tutuklama

İzmir’de, polis ekipleri, zehir tacirlerine yönelik bin 115 adrese uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Bin 305 kişiye işlem yapılırken 50 şüphelide tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zehir tacirlerine fırsat vermiyor. Bu kapsamda, 01-15 Şubat tarihleri arasında çeşitli operasyonlara imza attı.

Baskınlarda; 10009 gram esrar-skunk, 182 gram kokain, 28 kök kenevir, 20 bin 316 gram sentetik kannabinoid, 2 kilo 961 gram metamfetamin, 103 gram eroin, 20 bin 612 sentetik ecza maddesi, 19 adet hassas terazi, 17, adet tabanca, 11 adet tüfek ve 306 adet çeşitli fişek ele geçirildi.

Öte yandan, yapılan bin 115 operasyonda, bin 305 kişiye işlem yapılırken 50 şüphelide tutuklanarak ceza evine gönderildi. 60 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (İHA)

Etiketler izmir uyuşturucu operasyon gözaltı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı
Süper Lig'de fikstür açıklandı: Derbi tarihleri belli oldu
Şaşkına çeviren olay: 1 TL'lik elektrik faturasını 3 taksit yaptılar
Oğlunun çizdiği resim hayatını değiştirdi: Görenler gözlerine inanamıyor
İşte Türkiye'deki en ucuz sıfır otomobil fiyatları
Erdoğan'ın fatura açıklamalarına Ekrem İmamoğlu'ndan ilk yorum
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın açıkladığı elektrik faturalarındaki düzenlemeyle ilgili ilk tepki
Survivor'dan Aycan Yanaç'tan ayrılık açıklaması
Erdoğan açıkladı: Elektrik faturalarında yeni düzenleme