Zehirlenen ailenin kaldığı otelde 2 kişi daha hastaneye kaldırıldı

İstanbul Fatih'te bir otelde konaklayan ve zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan anne ile 2 çocuğunun hayatını kaybetmetsinin ardından ailenin kaldığı oteldeki 2 kişi daha hastaneye kaldırıldı. Otelde inceleme başlatıldı.

Almanya’dan İstanbul’a gelen ve Fatih'te bir otelde kalırken, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 4 kişilik aileden, anne ve iki çocuğu hayatını kaybetti. Ailenin kaldığı Fatih'teki otel de bugün iki kişi daha zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Faslı ve İtalyan uyruklu oldukları öğrenilen turistlerin hastanedeki tedavileri devam ederken, polis ekipleri olayın yaşandığı otelde incelemelerini sürdürüyor.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'un Fatih ilçesinde bir otelde konaklayan aile, Ortaköy'de çeşitli yiyecekler yedikten sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Ailenin 2 çocuğu önceki gün, anne Ç.B. dün sabah hayatını kaybetmişti. Polis ekiplerinin incelemesine göre, 11 Kasım sabah saatlerinde otelden çıkan aile, Ortaköy’de bir seyyar tezgâhtan midye satın aldı. Ardından bir işletmeye girerek çeşitli yiyecekler tüketti. Anne ve kız çocuğunun çorba içtiği, ailenin sucuk kokoreç ve tantuni yediği tespit edildi. Daha sonra Fatih’te bir işletmeden lokum aldıkları ve yeniden otele döndükleri ortaya çıktı.

DHA