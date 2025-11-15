Zehirlenen ailenin kaldığı otelde 2 kişi daha hastaneye kaldırıldı: Yeni gözaltılar var

İstanbul Fatih'te bir otelde konaklayan ve zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan anne ile 2 çocuğunun hayatını kaybetmetsinin ardından ailenin kaldığı oteldeki 2 kişi daha hastaneye kaldırıldı. Öte yandan otelin giriş katında ilaçlama yapıldığı belirlendi. Olayla ilgili 1 otel çalışanı ve 2 ilaçlama şirketi çalışanı gözaltına alındı.

Almanya’dan İstanbul’a gelen ve Fatih'te bir otelde kalırken, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 4 kişilik aileden, çocuklar K.B. (6) ve M.B. (3) ve anne Ç.B. (27) hayatını kaybederken, baba S.B.'in (36) tedavisi yoğun bakımda sürüyor. Aynı otelde kalan 3 turistten ikisi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Faslı ve İtalyan uyruklu oldukları öğrenilen turistlerin hastanedeki tedavileri devam ederken, polis ekipleri olayın yaşandığı otelde inceleme başlattı.

SADECE DAMACANADAKİ SUYU İÇTİLER

Yapılan çalışmalarda, M.T. ile aynı odada kalan arkadaşı A.H.’nin 11 Kasım’da, R.F.’nin ise 12 Kasım’da turistik amaçla Türkiye’ye giriş yaptığı belirtildi. Üç kişinin dün gün boyunca aynı yerlerde bulundukları ve aynı yemekleri yedikleri, otelde ise sadece damacanadaki suyu tükettikleri tespit edildi. M.T.’nin saat 02.00 sıralarında odada aniden fenalaşarak ambulansla hastaneye götürüldüğü, R.F.’nin ise saat 05.00’te hastaneye geldiğinde mide bulantısı şikâyeti üzerine gözetim altına alındığı öğrenildi. Oda arkadaşı A.H.’nin ise herhangi bir rahatsızlık belirtisi göstermediği bildirildi.

‘OTELİMİZDEN EMİNİZ’

Otel yetkilisi O.O., "Biz otelimizden eminiz. Bizim kapalı Hamidiye Su dışında herhangi bir ikramımız veya satışımız yok. Rutin olarak bütün otellerimiz ilaçlanıyor. Dün gece gelenlerden bir tanesinin zaten midesi rahatsızmış. Oğluma da söylemişler, ‘biz nerede yemek yiyebiliriz diye’ Ortaköy'deki adama nasıl yönledireyim. Herhangi bir kahvaltı servisimiz yok. Damacana suyumuz kapalı bardak suyumuz var. Gerekli yerlere söyledik" dedi.

Olayla ilgili çalışmaların Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından sürdürüldüğü kaydedildi. Turistlerin sağlık durumunun iyi oluduğu öğrenildi.

Öte yandan oteldeki bazı eşyalar incelemeye götürüldü. AFAD ekipleri de inceleme yapmak üzere otele geldi.

OTELDE İLAÇLAMA YAPILMIŞ

Otelde ilaçlama yapıldığı belirlendi. Bunun üzerine İl Sağlık Müdürlüğü ile Fatih İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de otelde denetim yaptı.

Yapılan denetimlerde, otelde ilaçlama sırasında kullanılan malzemelere dair bilgi ve belgelerin toplandığı, ilaçlamanın otelin giriş katında, tek bir odada yapıldığı öğrenildi. İlaçlamada kullanılan maddelerden bazılarının insan sağlığına zararlı olabilecek, tarım alanlarında kullanılan maddeler taşıdığı şüphesi üzerinde duruluyor. Alınan numuneler, analiz edilecek. Ayrıca, turistlerin otelin dördüncü katında, hayatını kaybeden ailenin ise birinci katta kaldığı öğrenildi.

OTEL ÇALIŞANI VE 2 İLAÇLAMA ŞİRKETİ ÇALIŞANINA GÖZALTI

Yapılan incelemelerin ardından 1 otel çalışanı ve 2 ilaçlama şirketi çalışanı gözaltına alındı. Olayla ilgili gözaltına alınanların sayısı 7'e yükseldi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'un Fatih ilçesinde bir otelde konaklayan aile, Ortaköy'de çeşitli yiyecekler yedikten sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Ailenin 2 çocuğu önceki gün, anne Ç.B. dün sabah hayatını kaybetmişti. Polis ekiplerinin incelemesine göre, 11 Kasım sabah saatlerinde otelden çıkan aile, Ortaköy’de bir seyyar tezgâhtan midye satın aldı. Ardından bir işletmeye girerek çeşitli yiyecekler tüketti. Anne ve kız çocuğunun çorba içtiği, ailenin sucuk kokoreç ve tantuni yediği tespit edildi. Daha sonra Fatih’te bir işletmeden lokum aldıkları ve yeniden otele döndükleri ortaya çıktı.

DHA