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  4. 01 Ağustos 2019 23:38

Zeytinyağı fabrikasında yangın

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, zeytinyağı fabrikasının deposunda yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Zeytinyağı fabrikasında yangın
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Yangın, saat 21.00 sıralarında ilçeye bağlı Sarımsaklı Mahallesi Tellikavak mevkiinde çıktı. Zeytinyağı fabrikasının zeytin deposunda bilinmeyen nedenle çıkan yangını fark edenler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Ayvalık Belediyesi İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangına müdahale etti. Söndürme çalışmalarına Burhaniye ve Gömeç'ten de itfaiye ekipleri destek verdi. Yaklaşık bir saat süren söndürme çalışmalarının ardından yangın güçlükle kontrol altına alındı. Bölgede ekipler tarafından soğutma çalışması başlatıldı.

Yangının çıkış nedenini belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

DHA

yangın , zeytinyağı , balıkesir , fabrika
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