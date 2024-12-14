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Zincir marketlere ''tarihi geçmiş ürün'' mührü

Zincir marketlere ''tarihi geçmiş ürün'' mührü
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Türkiye'nin turizm başkenti Antalya'nın Alanya ilçesinde 3 zincir market şubesi son tarihi geçmiş ürünler sattığı için mühürlendi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde zabıta ekiplerince yapılan denetimlerde, üç zincir market şubesi iki gün süreyle mühürlendi.

Alanya Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekiplerince sürdürülen denetimlerde, üç zincir market şubesinde son kullanma tarihi geçmiş ve bozulmuş un, acı sos, patlamış mısır, içli köfte, bisküvi, çikolata, beyaz peynir, sosis ve meşrubat gibi ürünler bulunduğu tespit edildi.

Yasal işlem başlatılarak üç zincir marketin şubesi, 2 gün süreyle ticari faaliyetleri durdurularak, mühürlendi.

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, zabıta ekipleriyle Alanya'daki tüm gıda işletmelerinde denetimlerine devam ettiklerini belirtti.

Bu kapsamda üç işletmeye halk sağlığını tehlikeye attığı için idari para cezası uygulandığını ve mühürleme işleminin yapıldığını kaydeden Özçelik, tüm işletmelerin bu konuya gerekli hassasiyeti göstermelerini istedi.

AA

Etiketler tarihi geçmiş ürün market zincir market antalya alanya
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