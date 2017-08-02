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  4. 02 Ağustos 2017 21:29

Zincirleme kaza faciası: 6 ölü, 1 yaralı

Kocaeli'nde meydana gelen zincirleme kazada 6 kişi öldü 1 kişi yaralandı.

Zincirleme kaza faciası: 6 ölü, 1 yaralı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Anadolu otoyolu Ankara yönünde seyreden tır, Muallimköy mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek otomobil, 2 cip ve panelvana çarptı.

AYNI AİLEDEN 6 ÖLÜ

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetti. Araçlara sıkışan 3 yaralı, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan kaza nedeniyle trafiğe kapanan otoyolun İstanbul istikametinde ulaşım D100 karayolu ve yan yollardan sağlanıyor.

İstanbul istikametinde kilometrelerce kuyruk oluştu. Polis, itfaiye ve 112 Acil ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

DHA

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