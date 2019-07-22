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  4. 22 Temmuz 2019 19:08

Zonguldak'ta ayı saldırısı: 1 kişi öldü 1 kişi kaçtı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde mantar toplamak için ormana giden 2 kişi ayı saldırısına uğradı. 1 Kişi ayı saldırısı sonucu hayatını kaybederken 1 kişi de yara almadan kaçtı.

Zonguldak'ta ayı saldırısı: 1 kişi öldü 1 kişi kaçtı
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Zonguldak'ın Devrek ilçesinde mantar toplamak için ormana giden Sefer Arslan (57) ayı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Yeğeni Aydemir Arslan (22) ise ayının saldırısından son anda kurtuldu. Köy muhtarı Ramazan Tabak, bölgede bugüne kadar ayı saldırısıyla karşılaşmadıklarını belirterek, “İlk defa böyle bir durumla karşılaşıyoruz. Hepimiz şoktayız” dedi.

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Yazıcık köyünde meydana geldi. Mantar toplamak için yeğeni Aydemir Arslan'la birlikte ormanlık alana giden Sefer Arslan'a ayı saldırdı. Sefer Arslan, ayı saldırısı sonucu ağır yaralanarak yere yığıldı.

Ayının saldırısından son anda kaçarak kurtulan Aydemir Arslan ise köylülerden yardım istedi. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerle birlikte ormana giden köylüler, Sefer Arslan’ın cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması ve savcılığın incelemesinin ardından Arslan’ın cansız bedeni Devrek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Köy muhtarı Ramazan Tabak, bölgede bugüne kadar ayı saldırısıyla karşılaşmadıklarını belirterek, “İlk defa böyle bir durumla karşılaşıyoruz. Hepimiz şoktayız” dedi.
by Taboola
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DHA

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