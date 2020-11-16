Zonguldak'ta dehşet! Trenin altında kalarak can verdi

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Zonguldak Çaycuma emiciler Mahallesi'nde pitbull cinsi köpek bağlı olduğu zincirle birlikte kaçtı. Zinciriyle kaçan köpek Gemiciler mevki'inde tren yolunda gezerken zinciri raylara takıldı.
Belirli bir süre zincirin sıkıştığı yerden kurtulmaya çalışan köpek Zonguldak istikametine seyir halinde olan yük trenin altında kaldı.
Tonlarca ağırlığın altında kalan köpek, bedeni iki parçaya ayrılması sonucu korkunç şekilde telef oldu.
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