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  4. 26 Ekim 2020 21:58

Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 işçi yaralandı

Zonguldak'ta Karadon Müessese Müdürlüğü Gelik İşletmesi'ne ait maden ocağında meydana gelen göçük nedeniyle 1 işçi yaralandı.

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Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu'na(TTK) ait maden ocağında meydana gelen göçükte, işçilerden Erdoğan Kuruoğlu (39) yaralandı.

Göçük, saat 19:30 sıralarında TTK Karadon Müessese Müdürlüğü Gelik İşletmesine ait maden ocağında meydana geldi. Kömür üretimi sırasında meydana gelen göçükte işçilerden Erdoğan Kuruoğlu mahsur kaldı.

Mesai arkadaşları tarafından göçükten kurtarılan Kuruoğlu'ya ilk müdahale maden ocağı önünde yapıldı. Kuruoğlu, ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

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