Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 ölü

Göçük, saat 13.00 sıralarında, Kilimli'ye bağlı Gelik beldesindeki özel firmaya ait kömür ocağında meydana geldi. Tavanın göçmesi sonucu madende çalışan işçilerden Servet Gökay'ın başına taş isabet etti. Ağır yaralanan Gökay, mesai arkadaşları tarafından ocaktan çıkarıldı. Arkadaşlarının Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürdüğü Servet Gökay, burada doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Evli ve 2 çocuk babası Servet Gökay'ın cenazesinin yarın öğlen namazının ardından toprağa verileceği bildirildi.



