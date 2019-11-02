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  4. 02 Kasım 2019 16:54

Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 ölü

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, kömür ocağında meydana gelen göçükte, başına taş isabet eden işçi Servet Gökay (40) yaşamını yitirdi.

Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 ölü
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Göçük, saat 13.00 sıralarında, Kilimli'ye bağlı Gelik beldesindeki özel firmaya ait kömür ocağında meydana geldi. Tavanın göçmesi sonucu madende çalışan işçilerden Servet Gökay'ın başına taş isabet etti. Ağır yaralanan Gökay, mesai arkadaşları tarafından ocaktan çıkarıldı. Arkadaşlarının Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürdüğü Servet Gökay, burada doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
Evli ve 2 çocuk babası Servet Gökay'ın cenazesinin yarın öğlen namazının ardından toprağa verileceği bildirildi.

DHA

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