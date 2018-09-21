Zonguldak'ta maden ocağında göçük

Zonguldak merkeze bağlı Karaman beldesinde kaçak olduğu belirtilen bir kömür ocağında meydana gelen göçükte, 1 işçi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, beldedeki ormanlık alanda ruhsatsız işletildiği iddia edilen madenocağında, henüz belirlenemeyen bir nedenle göçük meydana geldi.

Bu sırada, ocakta çalışan işçilerden Erol Sabah mahsur kaldı. Durumun bildirmesi üzerine, olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, mesai arkadaşları tarafından göçükten çıkarılan Sabah'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

İşçinin cenazesi, ormanlık alandaki patika yoldan mesai arkadaşları ve AFAD ekiplerince yolda bekletilen ambulansa getirildi. Sabah'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bu arada, ocakta çalışan bazı işçiler ve yakınları görüntü alan basın mensuplarına tepki gösterdi.