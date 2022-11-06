  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Zonguldak'ta maden ocağında patlama: Yaralılar var

Zonguldak'ta maden ocağında patlama: Yaralılar var

Zonguldak'ta maden ocağında patlama: Yaralılar var
Güncelleme:

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde bir maden ocağında meydana gelen patlamada 4 madenci yaralandı.

Türkiye, Bartın'da 42 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasıyla sarsılırken, Zonguldak'ta bir maden ocağında patlama meydana geldi. 

Edinilen bilgiye göre Kilimli ilçesine bağlı Bölüm Mahallesi’nde özel bir maden ocağında patlama meydana geldi. Meydana gelen patlamada Ersoy Mankır, Ali Gezer, İlyas Kabuk ve Ramazan Kamilçelebi yaralandı.

İşçiler mesai arkadaşları ve ekiplerin müdahalesi ile ocaktan çıkartılarak Atatürk Devlet Hastanesi’ne getirildi. Burada ilk müdahalesi yapılan işçilerden durumu ağır olan İlyas Kabuk ve Ali Gezer hastanedeki müdahalelerin ardından Ankara Şehir Hastanesi’ne sevk edidi.

Olayın ardından TTK tahlisiye ekipleri maden ocağına inerek olayın meydana geliş sebebiyle ilgili çalışma başlattı. Haberi alan madencilerin yakınları hastane önüne gelerek son durumları hakkında bilgi aldı.

İHA

Etiketler zonguldak maden ocağı patlama
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Serel Yereli büstiyere sığamadı! Cesur paylaşımına yorum yağdı: ''Küçük gelmiş''
Erdoğan'ın görevden aldığı isim dikkat çekti
Milli sporcu Adem Asil, dünya şampiyonu oldu
Yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
TikTok'çu anne çocuklarının velayetini kaybetti
Kakılmış, Sürahi Nine, Şuayip... ''Binbir surat'' Yasemin Yalçın yıllara meydan okuyor
Acı haberler peş peşe geldi: Şehitlerimiz var!
Pencereleri kapatın! İstanbul'da hava kirliliği alarmı