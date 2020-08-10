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  4. 10 Ağustos 2020 07:47

Zonguldak'taki maden ocağında göçük: 1 yaralı

Zonguldak'ta, özel bir firmaya ait maden ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Zonguldak'taki maden ocağında göçük: 1 yaralı
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Göçük, saat 02.00 sıralarında İnağzı Mahallesi'nde bulunan özel bir firmaya ait kömür ocağında meydana geldi.

Nedeni henüz belirlenemeyen göçükte, işçilerden Nurettin Abacı (47) mahsur kaldı.

Diğer işçiler tarafından göçükten çıkarılan Abacı'ya, ocak önünde bekleyen sağlık ekipleri müdahalede bulundu.

İlk müdahalesi yapılan Abacı, ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Abacı'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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