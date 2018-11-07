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  4. 07 Kasım 2018 14:30

Zongultak'ta can pazarı: Yaralılar var

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir otomobilin takla attığı kazada can pazarı yaşandı.

Zongultak'ta can pazarı: Yaralılar var
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobilde bulunan aynı aileden 4 kişi yaralandı. Yaralılardan Gülay Karaarslan, polise, direksiyon başındaki eşinin yorgunluktan uyumuş olabileceğini söyledi.

Kaza, sabah saatlerinde Zonguldak-Ereğli Karayolu'nun 23'üncü kilometresinde meydana geldi. Hüseyin Karaarslan (38) yönetimindeki 67 TF 094 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Yol kenarındaki boş arazide yan duran otomobilin sürücüsü Hüseyin Karaarslan ile eşi Gülay Karaarslan (37) annesi Fatma Karaarslan (60) ve babası Muhammet Karaarslan (64) yaralandı. Yol kenarında çimenlerin üzerine yatırılan yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ilçedeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.



Sürücünün eşi Gülay Karaarslan, hastanedeki polise verdiği ifadesinde, eşinin gece işten çıktığını ve uyumuş olabileceğini söyledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



DHA

ereğli , zonguldak , trafik kazası
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