Zorla evine girdiği kadını kızgın yağ dökmekle suçlanıyordu... Tahliye edildi!

İskenderun’da genç kadının evine zorla girerek, kızgın yağ döküp yaktığı gerekçesiyle yargılanan kişi suçlamayı reddedince tahliye edildi

İskenderun’da G.Ç.’nin yüzüne kızgın yağ dökerek yakan Mustafa E., tahliye edildi. G.Ç’nin ablası “Kardeşim her akşam ‘Anne yakıyorlar’ diye uyanıyor, korkuyoruz” dedi.

Gazete Duvar'dan Burcu Özkaya Günaydın'ın haberine göre Hatay’ın İskenderun ilçesine bağlı Mustafa Kemal Mahallesi’nde 15 Aralık’ta zorla evine girdiği G.Ç’nin yüzüne kızgın yağ dökerek yakan Mustafa E. bugün İskenderun 4’ncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tahliye edildi.

‘ANNE BENİ YAKIYORLAR’

Duruşmaya G.Ç. katılmazken, sanık Mustafa E. duruşmaya bulunduğu cezaevinden SEGBİS’le katıldı. GÇ’nin ablası, kuzeni ve İskenderun Kadın Platformu üyesi kadınlar GÇ’ye destek olmak için adliyedeydiler. 13.45’de başlaması gereken duruşma 16.30’da görüldü. Adının açıklanmasını istemeyen abla, kardeşi G.Ç’nin korktuğu için gelmediğini, kardeşinin gece çığlıklarla “Anne beni yakıyorlar” diye uyandığını söyledi.

‘KARDEŞİM KORKULARA MAHKÛM EDİLDİ’

Duruşma başlamadan G.Ç’nin ablası bu duruşmada tahliye beklediğini söyleyerek, “Kardeşim istismar edildi, yüzüne kızgın yağ atıldı. Savcı sanığın istismardan yargılanmasını istemedi, onu hayata bağladı, kardeşimi korkulara mahkûm ettiler” ifadelerini kullandı.

G.Ç.’nin yüz ve boyun kısmında kızgın yağdan dolayı yanıklar, burnunda kırık, elmacık kemiğinde çatlama, kulağında yırtık olduğu tespit edildi.

‘BEN YAPMADIM’ DİYEN SANIK ŞİDDETİ KABUL ETTİ

Dava 15 dakika sürdü. Olay gecesi G.Ç.’nin evinde olan kuzeni tanık olarak dinlendikten sonra sanık Mustafa E. SEGBİS’le duruşmaya katıldı. İlk duruşmada G.Ç.’ye bir şey yapmadığını, eve geldiğinde öyle bulduğunu savunan Mustafa E. G.Ç.’ye şiddet uyguladığını kabul etti. Tüm kadınların 8 Mart’ını kutlayarak sözlerine başlayan Mustafa E., olay günü G.Ç.’nin evinden birkaç kişinin çıktığını gördükten sonra zili çaldığını, G.Ç.’nin kapıyı iç çamaşırı ile açtığını iddia ederek, “Kuzeni de olsa gece 3.00’e kadar evli bir kadının evinde oturulur mu? Madde de vermişler. Onlar kamu düzenini bozmuyor da ben onları 155’i arayıp şikâyet ettim diye mi suçlu oluyorum. Kapıda iç çamaşırı ile gördüğümde beynim döndü. Beraatımı istiyorum.”

Hâkim, Sanık Mustafa E.’i tahliye etti, cinsel istismara dair raporun gelmesi talebiyle davayı 15 Temmuz’a erteledi. Mustafa E., kendisini tahliye eden hâkime teşekkür etti.

‘MİT ÜYESİYİM BANA BİR ŞEY OLMAZ’

G.Ç’nin ablası, Mustafa E.’in gözaltında dahi hakkında uzaklaştırma olmasına rağmen telefonundan kendisine mesajlar attığını, “MİT üyesiyim ben, raporum var bana bir şey olmaz” dediğini öne sürdü ve 8 Mart gibi bir günde tahliye verilmesini de manidar bulduğunu belirtti.

‘8 MART’TA ŞİDDET YAPANLAR ÖDÜLLENDİRİLDİ’

Eril yargının 8 Mart gibi bir günde bu tahliye kararıyla kadına şiddet uygulayanı, kadın katillerini ödüllendirdiğini söyleyen Avukat Mehtap Sert, “Eziyette 2 yıldan 5 yıla kadar ceza isteniyor. 2 yılın yatarı hiç yok. Sanık 2.5 ay cezaevinde kaldı. Yasalarda sorun var. Savcının kasten yaralamadan dosyayı açması da sorunlu. İstismara dair raporu bekliyoruz. Mücadelemiz sürecek” dedi.

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