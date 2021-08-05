3 terörist daha etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, Van'ın Çaldıran Soğuksu mevkiinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İşte İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama:
"Van Çaldıran Soğuksu mevkiinde Polis Özel Harekat (PÖH) birliklerince gerçekleştirilen operasyonda; 3 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. "
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