3 terörist daha etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist, komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Barış Pınarı bölgesinde teröre ve teröristlere geçit vermiyor.

Huzur ve güven ortamını bozmak için bölgeye taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist, komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.