3 terörist daha etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde üç PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB), Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Teröristler için kaçınılmaz son belli. Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" denildi.
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