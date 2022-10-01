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3 terörist daha etkisiz hale getirildi

3 terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde üç PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB), Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Teröristler için kaçınılmaz son belli. Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" denildi.

Etiketler tsk asker mehmetçik operasyon pkk
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