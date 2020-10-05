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  3. 05 Ekim 2020 11:33

3 terörist daha öldürüldü!

Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan PKK/YPG mensubu 3 terörist öldürülerek etkisiz hale getirildi.

3 terörist daha öldürüldü!
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak üzere Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın verdiği karşılıkla etkisiz hale getirildi." denildi.

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