3 terörist daha öldürüldü!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak üzere Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın verdiği karşılıkla etkisiz hale getirildi." denildi.