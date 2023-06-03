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3 terörist daha öldürüldü

3 terörist daha öldürüldü
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır Lice kırsalında 3 PKK'lı teröristin ölü olarak geçirildiğini açıkladı.

Cumhuriyet'in 100. yılına işaret eden Bakan Soylu, açıklamasında "Bir tek terörist bile bırakmayacağız" dedi.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "29 Ekim 2023'te, Türkiye'nin dağlarında bir tek terörist bırakmayacağız. Diyarbakır Lice kırsalında J-SİHA, ANKA ve ATAK Taarruz Helikopterleri desteğiyle gerçekleştirilen EREN Huzur İlkbahar Yaz Operasyonu kapsamında, 3 PKK'lı terörist, 1 M-16, 2 Kaleşnikof silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi. Kahraman Jandarmamıza ve korucularımıza tebrikler" dedi.

Etiketler pkk terör terörist operasoyn mehmetçik tsk asker süleyman soylu
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