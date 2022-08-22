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3 terörist etkisiz hale getirildi

3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi."

Etiketler milli savunma bakanlığı msb
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