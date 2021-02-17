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  3. 17 Şubat 2021 19:13

3 yaşındaki çocuğun olduğu araba böyle kaydı!

İstanbul Esenyurt’ta içinde 3 yaşında bir çocuğun olduğu otomobil yokuş aşağı kayarken anne ve babası arabayı yakalamak için peşinden koştu.

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İstanbul Esenyurt’ta içinde 3 yaşında bir çocuğun olduğu otomobil yokuş aşağı süratle kaydı. Anne ve baba, kapısı açık arabayı yakalamak için peşinden koşturdu ama başaramadı. O sırada çevredeki vatandaşlar trafiği durdurmaya çalıştı ve şans eseri otomobil, yokuş bitiminde kendiliğinden durdu. Çevreden koşan bir kadın çocuğu arabadan çıkarıp babasına verdi. Daha fazla dayanacak gücü kalmayan anne ise yere yığılıp kaldı.

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