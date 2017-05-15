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  3. 15 Mayıs 2017 17:27

3 yaşındaki çocuk havuzda öldü

Beylikdüzü'nde lüks villaların olduğu bir sitede çalışan ailenin 3 yaşındaki çocukları havuzda boğularak öldü.

3 yaşındaki çocuk havuzda öldü
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Beylikdüzü'nde lüks villaların bulunduğu bir sitenin havuzuna düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Yaşanan olay, akıllara Zekeriyaköy'de kaybolan ve aramalar sonucunda komşu evin havuzunda boğulduğu ortaya çıkan minik Pamir'i getirdi.

Edinilen bilgilere göre olay Pazar sabahı Gürpınar'da lüks villaların bulunduğu bir sitede yaşandı. Site görevlisi olarak çalışan Keskin ailesinin 3 yaşındaki çocukları Emre, annesinin ve babasının bir anlık dikkatsizliğinden faydalanarak evden çıktı. Sitenin havuzuna doğru ilerleyen minik Emre, suya düştü. Yaklaşık 10 dakika sonra Emre'nin evde olmadığını fark eden anne Elmas Keskin ve baba Ergin Keskin, telaşla aramaya başladı. Evin balkonuna çıkan abi Emrah Keskin ise bu sırada kardeşinin havuzda yüzüstü yatmakta olduğunu gördü.

Minik Emre, hemen havuzdan çıkartıldı. Evdekilerin ilk müdahalesinin ardından olay yerine gelen ambulansla hastaneye sevk edildi. Yoğun bakımda tedavi gören minik Emre, bu sabah yaşam mücadelesini kaybetti. Emre'nin ölümü yakınlarını ve ailesini yasa boğdu. Minik Emre'nin Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından Samsun'da toprağa verileceği öğrenildi.

Gürpınar'da yaşanan olay, akıllara Zekeriyaköy'de komşu villanın havuzunda boğulan Pamir Dikdik'i getirdi. 4 Nisan 2014’te Zekeriyaköy'de yaşanan olayda anne ve babası uyurken dışarı çıkan 3,5 yaşındaki Pamir Dikdik, yan villanın havuzunda ölü olarak bulunmuştu. Sosyal medyada da yapılan çağrılarla, Pamir yüzlerce kişi tarafından aranmış, jandarma, itfaiye ve AKUT ekipleri de seferber olmuştu. Pamir’in ölümünün ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı. 

İHA

havuz , ölü , bebek , çocuk