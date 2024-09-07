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3 yeni millet bahçesi açılacak

3 yeni millet bahçesi açılacak
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Kocaeli'de olacak. X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Erdoğan'ın katılımıyla bugün Kocaeli'de toplam büyüklüğü 657 bin metrekare olan 3 millet bahçesinin açılışının gerçekleştirileceği ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'de toplam büyüklüğü 657 bin metrekare olan 3 millet bahçesinin açılışını yapacak.

X sosyal medya platformundaki "Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan, bugün Kocaeli'de toplam büyüklüğü 657 bin metrekare olan 3 millet bahçesinin açılışını gerçekleştirecek." ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda, açılışı gerçekleştirecek Dilovası Millet Bahçesi, Gebze Millet Bahçesi ve Gölcük Millet Bahçesi'nin görselleri de yer aldı.

Etiketler millet bahçesi yeni millet bahçesi 3 yeni millet bahçesi
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