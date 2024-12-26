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3 yıl hapsi istenen Nasuh Mahruki'nin davasında yeni gelişme

3 yıl hapsi istenen Nasuh Mahruki'nin davasında yeni gelişme
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AKUT kurucusu Nasuh Mahruki'nin 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava 13 Ocak 2025'e ertelendi.

Eski Akut Başkanı Nasuh Mahruki, sosyal medyada kullandığı ifadeler gerekçesiyle 20 Kasım Çarşamba günü tutuklanmıştı. Nasuh Mahruki'nin 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti. İddianame İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilirken, tutukluluk haline itiraz edilmesi üzerine Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi, Mahruki'nin tahliye edilmesine karar vermişti. Nasuh Mahruki'nin sosyal medyada kullandığı ifadeler gerekçesiyle yargılandığı davanın ilk duruşması bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı 15. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada Nasuh Mahruki ve avukatı hazır bulundu.

'36 DAKİKA İÇİNDE TUTUKLAMA YÖNÜNDE YAKALAMA KARARI VERİLMİŞ'

Duruşmada savunma yapan Nasuh Mahruki, "100 bin lira gelirim var. Bana istinat edilen suç yanıltıcı bilgiyi kasten bilerek yayma. Bana paylaşım yaptığım söylendi, cevap hakkı da verilmedi. Sonra öğrendim ki 36 dakika içinde tutuklama yönünde yakalama kararı verilmiş. Evime sivil polisler geliyor, çocuklarımı çok korkutuyorlar. Böyle bir şey mi olur. Daha sonra 16 gün tutuklu kaldım. Soruşturma savcısı da bana bir tek soru sormadı. Ben ikna oldular, halloldu sandım. Bir anda tutuklama kararı çıktı. Hakimliğe sevk edildim. Oradaki hâkime hanıma sordum, 'Hangisi yanıltıcı bilgi' diye. Bana cevap vermedi. Bilgisayar mühendisliği odasının bu konuda açıklaması da var. Ben kamuoyunda yer alan bilgi üzerine paylaşım yaptım. Seçimlerde denetim yapılmasını alıntı yaparak paylaştım" ifadelerini kullandı.

'HALKLA ARAMDA ÖZEL BİR BAĞ VAR'

Mahruki savunmasının devamında "Bu ülkenin bayrağını ilk defa en yukarılara çıkaran benim. Benim halkla aramda özel bir bağ var. Ben milletime yalan söylemem. Burada yüzlerce insan var, bunu herkes biliyor. Bir tane uyuşturucu bağımlısı çocuk taksiciyi bıçakladı, onu serbest bıraktılar" dedi.

'PAYLAŞIMLARIMIN YALAN OLDUĞU SÖYLENİYORSA KANITLARIM'

Nasuh Mahruki, "Paylaşımlarımdan hangisinin yalan olduğu söyleniyorsa gerekirse kendim, gerekirse uzmanlar getirilerek kanıtlayacağım. Ben asla Türk milletine yalan söyleyecek, yalan bilgi verecek bir insan değilim. Beraatımı talep ederim. Tweetleri atmamdaki amaç, elektronik oylamanın güvenli olmadığını düşünmemdir. Dünyanın birçok yerinde kullanılmıyor, kullananlar da bıraktı. Anlaşmazlık halinde bu verilerin ne şekilde inceleneceği, nasıl kullanılacağı belli değildir, geri dönüşü yoktur" şeklinde konuştu.

'ÜMİT ÖZDAĞ'IN DİNLENMESİNİ İSTİYORUM'

Mahruki, savunmasının devamında, "Ben zamanında Türkiye'nin en güvenilir lideriydim. Asla bunun zararına olacak bir şey yapmam. Paylaşımıma istinaden birçok araştırma yapıldı, kitaplar yazıldı. Ben de bu hususlar üzerine tweet attım. Milli Güvenlik Akademisi mezunuyum, bu işin eğitimini aldım. Bu hususlara dikkat çekmek istedim. Profesör Doktor Ümit Özdağ'ın tanık olarak dinlenmesini istiyorum. Sığınmacıların yarattığı sorunlar konusunda dinlenmesini istiyorum" dedi.

Mahkeme, Ümit Özdağ'ın dinlenmesi talebini reddetti. Dosya, mütalaanın hazırlanması için duruşma savcısına gönderildi. Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için 13 Ocak 2025'e ertelendi.

DHA

Etiketler nasuh muhruki akut dava
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