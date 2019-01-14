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  3. 14 Ocak 2019 12:18

30 ilaç daha SGK tarafından karşılanacak

KOAH, epilepsi ve kalp rahatsızlıklarında kullanılanların da arasında olduğu 30 ilaç, bedeli ödenecek ilaçlar listesine dahil edildi.

30 ilaç daha SGK tarafından karşılanacak
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 30 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını açıkladı. 

Selçuk yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak, Tıbbi ve Ekonomik Değerlendirme Komisyonu’nda alınan kararlara göre 30 adet ilacı, bedeli ödenecek ilaçlar listesine dahil ettik. Eşdeğer olan bu ilaçlar sayesinde sigortalılarımızın tedavilerinde alternatifler ve erişim kolaylığı sağlamış olduk.

Geri ödeme listesine eklediğimiz ilaçlar, antibakteriyel ilaçlar, kalp rahatsızlıklarında kullanılan ilaçlar, vitamin destek grupları, KOAH, epilepsi, analjezik, antitrombotik, demir ilaçları ve solunum yolu hastalıkları tedavisinde kullanılan ilaçlardan oluşmaktadır."

Sosyal Güvenlik Kurumu'nda bedeli ödenen yurtiçi ilaç sayısı 8 bin 547’ye ulaştı.

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