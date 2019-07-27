  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 27 Temmuz 2019 10:02

30 ilde operasyon: Çok sayıda polise gözaltı kararı

İstanbul merkezli 30 ilde FETÖ'ye yönelik soruşturmada, 44'ü aktif görevdeki 64 polis hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 47'si yakalandı.

30 ilde operasyon: Çok sayıda polise gözaltı kararı
A+ A-

İstanbul’da FETÖ’ye yönelik soruşturmada, 44’ü aktif görevdeki 64 polis hakkında gözaltı kararı verildi. Başsavcılığın talimatıyla 30 ilde başlatılan eş zamanlı operasyonlarda 47 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’ye yönelik yürütülen soruşturmada 44’ü görevdeki 64 polis hakkında gözaltı kararı verildi. Başsavcılığının talimatının ardından şüphelilerin yakalanması için 30 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Başlatılan operasyon kapsamında 47 şüpheli yakalanırken diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

İHA

istanbul , polis , fetö
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM